Главный диетолог Москвы назвала допустимую порцию блинов на Масленицу

Фото: depositphotos/Belkantus
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила размер допустимой порции блинов на Масленицу. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист рассказала, что разовая порция блинов должна составлять порядка 150–200 граммов. Таким образом, за один раз следует съедать не более трех–четырех блинчиков.
"Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить", – подчеркнула Стародубова.
Диетолог также перечислила способы сделать блины менее калорийными. В частности, в процессе приготовления можно использовать молоко, кефир пониженной жирности или молочную сыворотку. Кроме того, рекомендуется уменьшить количество сахара и желтков в рецепте.
Стародубова также посоветовала использовать в приготовлении различные виды муки из цельного зерна – гречневую, полбяную, ржаную.
"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой", – заключила специалист.
Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина назвала вредную начинку для блинов. По ее словам, к перенапряжению желудка поджелудочной железы может привести масло.
В свою очередь, диетолог Елена Соломатина предостерегла от обжорства блинами на Масленицу. Она также посоветовала есть блины с начинкой из грибов или капусты.
Масленица в этом году пройдет на неделе с 8 по 14 марта.
ЦБ РФ подсчитал, как изменился в этом году "индекс блина"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: