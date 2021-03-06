Главный диетолог Москвы назвала допустимую порцию блинов на Масленицу

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила размер допустимой порции блинов на Масленицу. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист рассказала, что разовая порция блинов должна составлять порядка 150–200 граммов. Таким образом, за один раз следует съедать не более трех–четырех блинчиков.

"Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить", – подчеркнула Стародубова.

Диетолог также перечислила способы сделать блины менее калорийными. В частности, в процессе приготовления можно использовать молоко, кефир пониженной жирности или молочную сыворотку. Кроме того, рекомендуется уменьшить количество сахара и желтков в рецепте.

Стародубова также посоветовала использовать в приготовлении различные виды муки из цельного зерна – гречневую, полбяную, ржаную.

"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой", – заключила специалист.

Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина назвала вредную начинку для блинов. По ее словам, к перенапряжению желудка поджелудочной железы может привести масло.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина предостерегла от обжорства блинами на Масленицу. Она также посоветовала есть блины с начинкой из грибов или капусты.

Масленица в этом году пройдет на неделе с 8 по 14 марта.