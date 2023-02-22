Врач назвала допустимое количество сладких блинов за день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Блины являются очень калорийным блюдом, поэтому стоит помнить об этом в масленичную неделю, рассказала Агентству "Москва" врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина.

Она посоветовала использовать в качестве начинки несладкие продукты.

"Если вы не можете отказать себе в удовольствии в виде сладкого блинчика с медом, вареньем, сгущенным молоком, – то ешьте не более одного на полдник или в качестве десерта. Кстати, полезной альтернативой такой начинки станут мелко нарезанные фрукты", – подчеркнула специалист.

Эксперт рассказала, как можно заменить традиционный рецепт. При приготовлении теста вместо молока можно использовать воду. Добавление цельнозерновой муки станет полезным для организма, поскольку она является медленным углеводом. Также можно добавить нутовую муку, в которой присутствует большое количество белка, объяснила она.

"Еще один вариант – гречневая мука, которая содержит множество витаминов группы B и богата железом, фолиевой кислотой, магнием, цинком, марганцем и клетчаткой", – добавила Калошина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала блины с овощами и наличием клетчатки самыми полезными. Она отметила, что в качестве начинки можно использовать мороженые ягоды или соус из натурального йогурта.

50 видов блинов можно попробовать на фестивале "Московская Масленица"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!