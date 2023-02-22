Диетолог назвала самые полезные блины

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Блины с овощами и наличием клетчатки являются самыми полезными. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Она отметила, что в качестве начинки можно использовать мороженые ягоды или соус из натурального йогурта.

"Лучше, чтобы начинка содержала клетчатку. Можно использовать мороженые ягоды для тех, кто любит сладкое. Можно сделать соус из натурального йогурта с ягодами или использовать капусту, грибы и любую зелень", – сказала специалист.

По словам эксперта, блины можно внести в свое меню питания на завтрак, обед или десерт, однако не следует переедать.

"На блины налегать не нужно, потому что они высококалорийные и тяжело перевариваются, особенно если туда добавляют сахар, варенье и сгущенку", – заключила диетолог.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что пожилым людям лучше есть не более двух блинов в день. В них содержатся углеводы, которые дадут организму зарядиться энергией. Поэтому угощение можно использовать в качестве перекуса, подчеркнула диетолог.

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