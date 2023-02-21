Ветеринар объяснил, можно ли кормить кошек и собак блинами

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Кошкам и собакам нельзя давать блины, поскольку они способны спровоцировать разрушительные последствия для животных. Об этом News.ru сообщил ветеринар Богдан Галкин.

По его словам, данное блюдо является слишком жирным для печени питомцев.

"И если они съедают блины, то на следующий день хозяева их приводят к ветеринару с обострениями панкреатита и гастрита. Такое угощение станет причиной кардинальных сбоев пищеварения и метаболизма, что может запустить необратимые разрушительные процессы в организме питомца", – подчеркнул врач.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова сообщила, что цельнозерновая мука, перетертые овощи и диетические добавки помогут сделать традиционные блины более полезными. По ее словам, для теста вместо муки высшего сорта можно взять цельнозерновую либо в целом часть пшеничной заменить на нутовую, миндальную, кокосовую или овсяную.



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