28 февраля, 10:45Город
"Город без окраин": Троицк
Анна Лотова живет в Троицке с трех лет. Этот город создавался на ее глазах, ведь отец Анны – Валерий Лотов – буквально построил наукоград с нуля. Анна пошла по стопам папы и тоже стала архитектором: спроектировала новые жилые кварталы, общественные пространства, школы.
Троицк пережил большую трансформацию: раньше это был поселок с камвольной фабрикой, а теперь – это известный наукоград. Подробнее – в программе "Город без окраин".
Программа: Город без окраин