"Город без окраин": Троицк

Анна Лотова живет в Троицке с трех лет. Этот город создавался на ее глазах, ведь отец Анны – Валерий Лотов – буквально построил наукоград с нуля. Анна пошла по стопам папы и тоже стала архитектором: спроектировала новые жилые кварталы, общественные пространства, школы.

Троицк пережил большую трансформацию: раньше это был поселок с камвольной фабрикой, а теперь – это известный наукоград. Подробнее – в программе "Город без окраин".