"Город без окраин": Орехово-Борисово Северное

Тарас Сафронов – житель района Орехово-Борисово Северное. Он ведет занятия по восточным боевым и изобразительным искусствам в библиотеке № 146, а в центре московского долголетия занимается дыхательной практикой с людьми пожилого возраста.

В Орехове-Борисове Северном Тарас Сафронов живет с 1994 года. На его глазах происходили самые значительные изменения в истории столичного района, в первую очередь – реконструкция музея-заповедника "Царицыно" и парка Борисовские пруды.

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