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30 января, 07:15

Экономика

Деловой центр по программе создания мест приложения труда построят в Обручевском районе

Деловой центр по программе создания мест приложения труда построят в Обручевском районе

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В столице появляется все больше рабочих мест. На юго-западе Москвы построят деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Это будет 21-этажное здание в составе жилого комплекса в Обручевском районе. Там разместят офисы, магазины, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг.

Новые деловые пространства дадут району более тысячи рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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