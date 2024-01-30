Деловой центр по программе создания мест приложения труда построят в Обручевском районе

В столице появляется все больше рабочих мест. На юго-западе Москвы построят деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Это будет 21-этажное здание в составе жилого комплекса в Обручевском районе. Там разместят офисы, магазины, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг.

Новые деловые пространства дадут району более тысячи рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.