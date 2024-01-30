30 января, 07:15Экономика
Деловой центр по программе создания мест приложения труда построят в Обручевском районе
В столице появляется все больше рабочих мест. На юго-западе Москвы построят деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Это будет 21-этажное здание в составе жилого комплекса в Обручевском районе. Там разместят офисы, магазины, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг.
Новые деловые пространства дадут району более тысячи рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.