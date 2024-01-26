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26 января, 09:45

Экономика

Москвичам рассказали, как город поддерживает инновационный бизнес

Москвичам рассказали, как город поддерживает инновационный бизнес

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Зеленоград активно развивает наукоемкие производства. Для создания благоприятного инвестиционного климата в городе создана специальная организация – Корпорация развития Зеленограда. Она оказывает имущественную и консалтинговую поддержку инновационному бизнесу.

Каким идеям такая поддержка уже позволила воплотиться в жизнь? На какие льготы могут рассчитывать зеленоградские компании? И почему именно этот московский город стал центром наукоемкого бизнеса?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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