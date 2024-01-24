Бакальчук дала показания в СК в Петербурге после пожара на складе Wildberries

Фото: телеграм-канал "Татьяна Бакальчук"

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге после пожара на складе компании. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Там уточнили, что с 22 по 23 января основательница компании была в городе.

"Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", – говорится в сообщении компании.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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