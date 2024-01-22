В Минпромторге РФ назвали странным факт работы склада Wildberries в Шушарах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего в Шушарах склада Wildberries, потому что он не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Об этом статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, в связи с этим будут проведены дополнительные разбирательства. Он добавил, что новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге откроется в течение 2–3 недель. Он будет принимать товары предпринимателей северо-западного региона.

Евтухов отметил, что на данный момент идет работа с новыми отгрузками, которые переориентировали на другие склады, логистику перестроили таким образом, чтобы доставлять клиентам заказы в те же сроки, что и раньше.

Кроме того, компания выплатила компенсацию более 50% (около 160 тысяч предпринимателей). Продолжается работа с покупателями, заказы которых были утрачены из-за пожара, заключил он.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Wildberries выплатил первые компенсации продавцам после пожара в Шушарах