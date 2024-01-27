Участниками проекта "Производительность труда" являются 260 компаний из Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К концу 2023 года участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 260 московских компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту – 40%", – поделился мэр.

Между тем экономический эффект для одной компании в среднем составляет 40 миллионов рублей в год, а зарплаты на предприятии увеличиваются на 19%.

Проект "Производительность труда" призван поддержать предприятия в оптимизации ресурсов. Сотрудники компаний-участников проходят обучение, в рамках которого осваивают навыки работы с технологиями бережливого производства.

В заключение Собянин добавил, что сейчас в Москве низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что для развития экономики в подобных условиях необходимо идти на опережение по росту производительности труда.

До этого стало известно, что столичная фирма "Димакс", которая специализируется на производстве товаров для сна, благодаря нацпроекту "Производительность труда" сократила на 34% время создания ортопедических матрасов. В результате 1 человек в смену теперь производит 13 матрасов вместо 8, а время создания изделия уменьшилось на 62 минуты – до 118 минут.

