Столичный производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания из Москвы "Куппер", которая разрабатывает и выпускает различные смазочные материалы и масла, построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов и увеличила тем самым свои мощности в пять раз. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства столицы.

Производитель запатентовал собственную технологию с использованием ионов меди, увеличивающую ресурс механизмов и защищающую их от износа. Ионы меди заменяют элементы отработанного металла, поэтому любой механизм может служить дольше, а также экономит потребление топлива.

Масла компании используются в различной технике, заявила заместитель генерального директора по бренду и коммуникациям предприятия Инесса Стеклова. По ее словам, каждый год "Куппер" увеличивает круг поставок, открывает для себя новые рынки сбыта.

"Для обеспечения продукцией нам было необходимо расширить производство. Сейчас происходит процесс финальной настройки оборудования и всей площадки. В ближайшее время мы будем готовы открыть ее", – подчеркнула она.

Овчинский напомнил, что столичные промышленные производства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты. Они постоянно увеличивают ассортимент и обустраивают новые площадки.

Ранее сообщалось, что обрабатывающие предприятия Москвы за январь – ноябрь прошлого года увеличили объем производства на 17,1%. Объем промышленного производства вырос на 15%, наиболее высокие показатели отмечаются у фабрик пищевых продуктов, одежды, лекарств, электрооборудования, а также предприятий по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Также столичная компания "Лассард" выпустила за 2023 год 60 единиц лазерного оборудования, что в три раза превысило производственные объемы 2022 года. Товарная линейка производителя включает более 200 наименований.

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