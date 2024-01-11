Обрабатывающие предприятия Москвы в 2023 году увеличили объем производства на 17%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обрабатывающие предприятия Москвы за январь – ноябрь прошлого года увеличили объем производства на 17,1%. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. Обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции по сравнению с январем – ноябрем 2022 года", – уточнил он.

По словам Ефимова, объем промышленного производства вырос на 15%, а наиболее высокие показатели отмечаются у фабрик пищевых продуктов, одежды, лекарств, электрооборудования, а также предприятий по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, столичные заводы продолжают стабильно развиваться и удовлетворять необходимые потребности рынка, наращивая производственные мощности.

В итоге за 11 месяцев 2023 года столичные представители обрабатывающей промышленности отгрузили товаров на 9 триллионов рублей.

"Это на 7,2 процента больше соответствующего периода 2022 года", – сказал он.

До этого Ефимов сообщал, что с января по октябрь 2023 года столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили объем производства на 16%. В лидеры тогда вырвались производители одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта.

По его данным, объем отгруженной продукции составил 8,4 триллиона рублей, что было на 5,7% выше аналогичного показателя 2022 года. Кроме того, обрабатывающая промышленность Москвы увеличила поступления в столичный бюджет и по итогам 9 месяцев 2023 года.

Специалисты отметили рост обрабатывающей промышленности столицы