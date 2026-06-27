Собянин: сбит еще один БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА, направлявшийся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил градоначальник.

Украинские беспилотники начали атаковать город в субботу, 27 июня. С начала суток уничтожены 24 дрона.

Из-за этого столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров призвали проверять статус рейса при помощи онлайн-табло аэровокзалов.