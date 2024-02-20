"Сити": топ-3 театральные премьеры в Москве

Московский драматический театр "Модерн" под руководством заслуженного артиста России Юрия Грымова представит спектакль "Страсти по Торчалову", срежиссированный Шамилем Мухамедовым. В основе трагикомедии – одноименная пьеса драматурга Никиты Воронова, написанная еще в 90-х годах. Показы состоятся 21 февраля, 14 и 26 марта.

Тем временем на Новой сцене Театра имени Вахтангова актер и режиссер Эльдар Трамов выпустил новый спектакль "Говори со мной", основу которого составили пять одноактных пьес Теннесси Уильямса разных лет: "Долгое прощание", "Портрет Мадонны", "Отчужденная собственность", "Говори со мной словно дождь и не мешай слушать" и "Не могу представить, что будет завтра". Ближайшие показы спектакля состоятся 21 февраля, 1 и 14 марта.

А на Новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" начинается показ постановки "Совершенно невероятное событие" под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Каменьковича. Центральное место в спектакле занимает история поиска жениха для Агафьи Тихоновны. Показы спектакля состоятся 22 и 29 февраля.

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