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19 февраля, 08:30

Город

Москвичам рассказали, как провести досуг на этой неделе

Москвичам рассказали, как провести досуг на этой неделе

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Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

В 2024 году в столице приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов – Собянин

Более 50 спортивных объектов обновили в столице в 2023 году

Два миллиона мнений москвичей собрали на портале "Активный гражданин" за месяц

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Праздничное катание с актерами фильма "Лед-3" прошло на катке Северного речного вокзала

Выставка "Репетиция весны" откроется в Аптекарском огороде 2 марта

Для жителей столицы подготовили список мероприятий, которые можно посетить на этой неделе. Так, в "Зарядье" представят работы преподавателей и выпускников Московского художественного университета имени Сурикова.

Кроме того, 19 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится юбилейный гала-концерт "Двадцать лет спустя". Какие еще мероприятия подготовили для жителей и гостей столицы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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