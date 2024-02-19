Москвичам рассказали, как провести досуг на этой неделе

Для жителей столицы подготовили список мероприятий, которые можно посетить на этой неделе. Так, в "Зарядье" представят работы преподавателей и выпускников Московского художественного университета имени Сурикова.

Кроме того, 19 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится юбилейный гала-концерт "Двадцать лет спустя". Какие еще мероприятия подготовили для жителей и гостей столицы?

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