"Сити": топ-3 фильма недели

Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть на экранах российских кинотеатров на этой неделе. Третью строчку занимает спортивная драма "Движение вверх", снова вышедшая в прокат. Главную роль в фильме исполнил Владимир Машков.

На втором месте – французская кулинарная драма "Рецепт любви", завоевавшая на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. На вершине рейтинга – кинолента "Лед-3" с Александром Петровым в главной роли.



Подробнее – в программе “Сити”.