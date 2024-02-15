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15 февраля, 16:50

Общество

"Сити": топ-3 фильма недели

"Сити": топ-3 фильма недели

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Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть на экранах российских кинотеатров на этой неделе. Третью строчку занимает спортивная драма "Движение вверх", снова вышедшая в прокат. Главную роль в фильме исполнил Владимир Машков.

На втором месте – французская кулинарная драма "Рецепт любви", завоевавшая на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. На вершине рейтинга – кинолента "Лед-3" с Александром Петровым в главной роли.

Подробнее – в программе “Сити”.

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