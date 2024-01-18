Тренировки будут проходить на 15 катках "Московских сезонов" до конца зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца зимы на фестивальных площадках "Московских сезонов" для жителей столицы будут открыты 15 бесплатных катков, на которых можно присоединиться к занятиям по катанию на коньках. Мастер-классы были организованы в рамках проекта "Мой спортивный район", передает портал мэра и правительства города.

Посетить тренировки можно каждое воскресенье с 12:00 до 15:30. Необходима предварительная регистрация. С 12:00 до 13:00 присоединиться к занятиям могут дети от 10 до 14 лет. С 13:15 до 14:15 состоятся семейные тренировки для лиц старше 10 лет и их родителей, а с 14:30 до 15:30 – мастер-классы для взрослых.

Катки расположены по адресам:

площадь Революции;

Профсоюзная улица, владение 41;

сквер у станции метро "Некрасовка";

Ключевая улица, владение 22;

улица Перерва, владение 52;

Матвеевская улица, владение 2;

улица Хачатуряна, владение 13;

сквер у Гольяновского пруда;

улица Теплый Стан, владение 1 б;

улица Адмирала Руднева, владение 8;

Вешняковская улица, владение 16;

Святоозерская улица, владение 1;

пересечение улиц Молодцова и Сухонской, владение 7;

проезд Серебрякова, напротив дома 14, строения 23;

Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона (у корпуса 1606).

"Московские сезоны" представляют собой ряд знаковых уличных мероприятий столицы, которые отличаются своей масштабностью. В них входят масштабные фестивали "Путешествие в Рождество", "Московская Масленица", "Пасхальный дар", "Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Золотая осень" и "Рыбная неделя в Москве".

Ранее стало известно, что в Парке Горького с 19 января начнутся бесплатные танцевальные уроки на льду. Уроки начнут организовывать по пятницам с 19:00 до 21:00. К ним смогут присоединиться катающиеся от среднего уровня и выше.

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