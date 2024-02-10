Лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Лыжная трасса появилась в акватории канала имени Москвы напротив Северного речного вокзала. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Она состоит из трех кругов, протяженностью один, два и четыре километра, что позволяет выбирать для тренировок участки нужной дистанции и комбинировать отрезки, уточняется в сообщении. Посетители могут приходить со своим снаряжением или взять ботинки, лыжи и палки бесплатно в пункте проката.

Добавляется, что лыжня работает каждый день с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится рядом с причалом № 10.

Кроме того, по выходным всех желающих ждут на бесплатных занятиях, которые проводит тренер – преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. По субботам они проходят с 12:00 до 13:00, а также с 15:00 до 16:00, по воскресеньям – с 12:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что в Москве активно развивается лыжный спорт. В частности, 18 февраля в Измайловском парке организуют соревнования по лыжным гонкам "Многодетная миля".

Также отмечалось, что лыжные трассы для взрослых и юных спортсменов проходят через ВДНХ. Прокатиться по ним можно круглосуточно и бесплатно.

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