Жителям столицы рассказали о лыжных маршрутах ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Через ВДНХ проходят самые живописные лыжные трассы для взрослых и юных спортсменов. Пройтись по ним можно круглосуточно и бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, одной из самых живописных является лыжня парка "Останкино" и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук (РАН). Маршруты делятся на основной и детский. Первый составляет 5 километров, а второй – 500 метров.

Другой маршрут проходит по Шереметьевской дубраве рядом с пешеходными дорожками. Здесь можно полюбоваться дубами, соснами, лиственницами, вязами, кленами и березами. Возраст некоторых деревьев составляет 200 лет. Если повезет, можно увидеть и местных животных: зайца, ласку и даже горностая.

Третий лыжный маршрут также проходит по периметру заповедной дубравы Ботанического сада. Сообщается также, что посетители могут взять спортивное снаряжение для лыжных прогулок напрокат.

Ранее пользователи "Активного гражданина" назвали лучшие новогодние маршруты по Москве. Участие в голосовании приняли более 185 тысяч человек. Они могли выбрать от одного до пяти вариантов, среди которых были экскурсии по музеям, главным паркам и историческим районам города и другие.