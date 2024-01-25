Наедине с природой: по каким экомаршрутам прогуляться в Москве зимой

На юге Москвы в новом парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки появились экомаршруты. Их общая протяженность составляет практически семь километров. Они органично встроены в пешеходное парковое пространство и позволяют посетителям ближе познакомиться с местной флорой и фауной. Рассказываем подробности, а также какие еще столичные экотропы можно посетить зимой.



Новые маршруты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице специально для неспешного отдыха в любое время года на природных территориях города проложены экотропы. Они обустроены, так чтобы не вредить флоре и фауне, но при этом гуляющие могли бы рассматривать встречающиеся на пути интересные объекты. На тропах установлены информационные стенды. Ознакомившись с ними, посетители, например, больше узнают об обитающих здесь растениях и животных.

В новом году экомаршруты появились в парке на юге города в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, главной задачей при выполнении работ на его территории стало создание комфортного пространства для занятий спортом, отдыха и прогулок.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек.

Общая протяженность экотроп составила практически семь километров. Они проложены вдоль русла рек и по дну Садковского оврага, а берега между собой соединяют 19 пешеходных мостов. На всем маршруте были установлены светильники торшерного типа. В них встроены лампы с пониженным излучением ультрафиолета.



Парк "Измайлово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из маршрутов, разработанных в 2023 году, проходит по природно-историческому парку "Измайлово" и называется "Жил-был лес. Сказки Измайловского леса". Закольцованная тропа протяженностью 1,9 километра начинается от одноименной станции метро.

В центральной части маршрута отдыхающие увидят главные водные объекты локации: Декоративный, Собачий и Совхозный пруды, а также реку Серебрянку. Здесь же можно полюбоваться заснеженными ольхой, березами, липами, лиственницами и соснами.

Кроме того, у гостей, прогуливающихся по лесопарку зимой, есть шанс встретить зайца-русака, куницу, белок и ласку. Вместе с тем понаблюдать за различными видами птиц. Например, можно заметить красногрудых снегирей и даже охотящегося ястреба-перепелятника.



"Покровское-Стрешнево" и "Кузьминки-Люблино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Живописную прогулку длиной полтора километра можно устроить себе, отправившись в парк "Покровское-Стрешнево". Маршрут стартует со стороны 5-го Войковского проезда и пролегает мимо многолетних сосен и дубов. Среди деревьев расположены два природных памятника: река Химка и родник Царевна Лебедь. Здесь зимуют водоплавающие птицы, поскольку вода не замерзает даже во время крепких морозов.

В Химке за счет медленного течения образовалась своя уникальная экосистема – реку облюбовали бобры, которые живут тут уже более десятилетия. Животных можно встретить в вечерние часы, когда они выплывают за побегами и ветвями. В дневное же время у посетителей есть шанс посмотреть на ондатр. На каскаде прудов реки Чернушки гостей ждут пернатые обитатели парка. Среди них – в том числе огари, кряквы и хохлатая чернеть.

Для тех, кто предпочитает прогулки на более длинные дистанции, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" создан маршрут "Там, на неведомых дорожках". Его протяженность составляет 3,1 километра. Тропа начинается в 16-м квартале парка и пролегает среди растений, считающихся уникальными для столицы. Например, отдыхающие могут увидеть орех маньчжурский и дуб черешчатый.

Если же хочется понаблюдать за пернатыми обитателями территории, то рекомендуется посетить подкормочные площадки. Сюда прилетают подкрепиться снегири и прочие зимующие птицы. Кроме того, на дорожках парка можно заметить редкую длиннохвостую неясыть, а также ласок и лис.



Парки "Царицыно" и "Тушинский"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Насладиться природой можно, гуляя по маршруту в природно-историческом парке "Царицыно". Тропа протяженностью полтора километра стартует у входа на территорию Бирюлевского дендропарка и открывается двумя прудами. По берегам водоемов возвышаются клен дальневосточный и ива плакучая, также по пути встретятся ель, туя, лиственница, мушмула германская, можжевельник и другие растения.

На центральной поляне дендропарка растет 150-летний дуб черешчатый, а на Сиреневой аллее – деревья, входившие в коллекцию селекционера Леонида Колесникова. Хвойными растениями можно полюбоваться на Еловой аллее, а главным природным символом России – на Березовой. Из животных на экомаршруте встречаются белки и ласки, из птиц – различные дятлы, пищуха, клест и другие пернатые.

Еще один короткий маршрут в полтора километра имеется у входа в природно-исторический парк "Тушинский". Он проходит по Алешкинскому лесу вдоль сосняков, дубрав и березняков. Во время прогулки здесь можно встретить белок, лисиц, зайца-беляка, а также ястребов, соколов, дятлов и других пернатых,, в том числе краснокнижных. Для юных посетителей маршрута обустроен игровой комплекс.

