Экомаршруты обустроили в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Комплекс городского хозяйства создал экомаршруты в новом парке, который находится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков.

По словам заммэра, в рамках благоустройства специалисты создали удобное пространство для отдыха и занятий спортом.

"При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек", – передает портал mos.ru слова Бирюкова.

Общая протяженность экомаршрутов составляет почти семь километров. Они проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага. Берега связывают 19 пешеходных мостов.

С помощью экотроп можно беспрепятственно гулять по территории парка, изучать местную флору и фауну. Такие дорожки помогают сократить антропогенную нагрузку на природоохранный объект.

Ранее сообщалось, что в парке "Яуза" появилась парадная лестница, которую посетители могут использовать как фотозону. В департаменте капремонта Москвы уточнили, что для гостей общественного пространства обустроили три смотровые площадки. Новая конструкция хорошо вписывается в общее оформление парка.

Новые лыжные маршруты появились в столичном парке "Яуза"