Пользователи "Активного гражданина" назвали лучшие новогодние маршруты по Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

На сайте проекта "Активный гражданин" подвели итоги голосования за лучшие новогодние маршруты по Москве в туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участие в голосовании приняли более 185 тысяч человек. Они могли выбрать от одного до пяти вариантов, среди которых были экскурсии по музеям, главным паркам и историческим районам города и другие.

"Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы", – сообщила Сергунина.

В тройке самых популярных оказались прогулки "Рождество в Москве", "Десять загадок Тверской улицы" и "Новогодняя Москва".

Всего же пользователям Russpass доступны более 490 маршрутов, в том числе новогодние, краеведческие, литературные, гастрономические и спортивные. Их список постоянно дополняется.

Ранее ВДНХ и парк "Зарядье" вошли в топ достопримечательностей Москвы на Russpass. Более того, москвичи интересовались усадьбой Воронцово, Нескучным садом и Парком Горького.



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