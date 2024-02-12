Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:45

Спорт

Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию состоялся в столице

Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию состоялся в столице

В Москве проходит Кубок Московского спорта

Лыжную трассу открыли в акватории канала имени Москвы

Соревнования по фигурному катанию "Битва Школ" начались в Москве

Лыжную трассу открыли возле Северного речного вокзала

Новости часа: почти 800 улиц благоустроят в Москве в этом году

Гонка "Лыжня России" прошла в Москве

Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку

Соревнования "Лыжня России" подготовили в столице

Развлекательные мероприятия подготовили на соревнованиях "Лыжня России"

В столице состоялся пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию "Битва Школ" – командный турнир среди юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соревнования прошли на льду Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

Лучшие воспитанники столичных спортивных школ показали свои произвольные программы. Всего в Кубке Московского спорта приняли участие более 40 школ фигурного катания.

Турнир разделен на шесть этапов и суперфинал, который состоится весной. В него пройдут те команды, которые наберут больше всего очков по итогам всех выступлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика