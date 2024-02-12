Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию состоялся в столице

В столице состоялся пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию "Битва Школ" – командный турнир среди юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соревнования прошли на льду Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

Лучшие воспитанники столичных спортивных школ показали свои произвольные программы. Всего в Кубке Московского спорта приняли участие более 40 школ фигурного катания.

Турнир разделен на шесть этапов и суперфинал, который состоится весной. В него пройдут те команды, которые наберут больше всего очков по итогам всех выступлений.

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