12 февраля, 09:45Спорт
Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию состоялся в столице
В столице состоялся пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию "Битва Школ" – командный турнир среди юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соревнования прошли на льду Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.
Лучшие воспитанники столичных спортивных школ показали свои произвольные программы. Всего в Кубке Московского спорта приняли участие более 40 школ фигурного катания.
Турнир разделен на шесть этапов и суперфинал, который состоится весной. В него пройдут те команды, которые наберут больше всего очков по итогам всех выступлений.
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