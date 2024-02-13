Artik&Asti выступят для гостей катка "Мечтатели" в День всех влюбленных

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

Каток "Мечтатели" в "Лужниках" отметит День всех влюбленных концертом и специальной акцией: при покупке одного билета в кассе катка второй можно будет получить бесплатно. Для этого нужно назвать кассиру промокод "Любовь". Покупка билетов по акции действует на все сеансы, которые пройдут 14 февраля.

Ко Дню святого Валентина на катке подготовили и праздничные активности. В частности, весь сезон здесь проходит фестиваль "Ритмичные коньки": 14 февраля влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.

Начало в 20:00. Расписание сеансов можно найти на официальном сайте катка.

Ранее посетители отметили здесь китайский Новый год, ради чего организаторы тоже подготовили специальную программу. Пришедших на каток ждали фонарики, драконы, звуки гонга и барабанов и другие элементы традиционной для этой даты атмосферы.