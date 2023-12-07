Москвичам рассказали, как добраться до столичных катков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50 маршрутов автобусов и электробусов следуют до столичных катков, на которых совершается около 350 тысяч поездок в день. Об этом рассказал заммэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Так, до катка "Мечтатели", которых расположен в Лужниках, можно добраться на автобусах № 138, 220, 379, а также с216, с249, с263, с755, м5 и м6. Отмечается, что данный каток является одним из самых больших в Москве. На его территории есть фотозона, где можно сделать фотографии на память.

Доехать до ГУМ-Катка на Красной площади можно с помощью маршрутов е10, е30, м1, м2, м3, м6, м7, м9, м40 и с344. Рядом с катком также будет представлена новогодняя ярмарка и развлекательные мероприятия.

До катка, расположенного в Парке Горького, ходят два автобуса: Б и с910. При этом этот каток также считается одним из самых больших в Москве. Ледовые дорожки проложены таким образом, что жители столицы смогут понаблюдать не только за заснеженными деревьями, но и за историческими зданиями.

Бесплатный каток на площади Северного речного вокзала поможет создать у москвичей атмосферу праздника благодаря украшенным инсталляциям и новогодней елке. Чтобы добраться до него, можно воспользоваться маршрутами № 905, № 243, т6 и т43.

На главный каток Москвы, который находится на ВДНХ, можно доехать с помощью автобусов № 11, 17, 25, м2, м53, 903, т14, т36, т73, т76, 33, 56, 76, 244, 311, 378, 428, 533, 536, 544, 599, 93, 136, 154, 195, 286, 375, 496, с585, 803, 834.

"Мы продолжаем расширять маршрутную сеть по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы жители всех районов и округов могли удобно добираться до важных городских объектов и точек притяжения", – заключил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каток с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала открылся в конце ноября. До конца зимы тут будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Площадка работает до 29 февраля.



Москвичам рассказали о катке в Парке Горького