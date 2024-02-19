Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ежегодный фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 23 августа по 1 сентября. Мероприятие состоится в том месте, где когда-то располагались воздушные сады, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, этот фестиваль представляет собой знаковое событие для города.

"Это единственный в мире садово-парковый фестиваль в заповеднике, а также ежегодная выставка ландшафтного искусства. Для гостей каждый год организуют интересную программу под открытым небом. За шесть лет на фестивале побывали более 1,7 миллиона человек", – заявил он.

На этот раз темой ландшафтного мероприятия станут "Сады в искусстве". Гостям расскажут, как садовые мотивы вдохновляли архитекторов, художников, графиков, композиторов и писателей в разные исторические периоды.

На фестиваля будет представлено 15 композиций. 10 из них выберут в открытом конкурсе среди современных ландшафтных дизайнеров, который стартует в мае. Пять создадут в партнерстве с известными российскими музеями и культурными институциями. Это будут авторские сады в миниатюре.

В свою очередь, гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина добавила, что в 2023 году фестиваль посетили свыше 300 тысяч человек. Она выразила уверенность в том, что мероприятие в 2024-м привлечет еще больше фанатов садово-паркового искусства.

Куратором предстоящего фестиваля стала эксперт в области истории искусства Мария Рогулева, а роль архитектора на себя взял Михаил Судаков.

Между тем стало известно, что фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024", который состоялся Московском дворце пионеров, посетили более двух тысяч человек. Они слепили свыше 300 снеговиков, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Гости создавали фигуры животных, мифических существ и героев мультфильмов.

Фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024" завершился в Московском дворце пионеров