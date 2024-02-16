Уникальная одежда и встреча с чудом: какие выставки обязательно нужно посетить на ВДНХ

Посмотреть редкие платья и обувь из гардеробов модниц 19-го века, побывать внутри одного из самых популярных романов русских классиков, изучить стрит-арт-культуру – все это можно сделать на ВДНХ. Здесь жителей и гостей столицы ждут познавательные выставки на любой вкус. Рассказываем о лучших вариантах культурного досуга.



Узнать про графскую усадьбу и моду XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экспозиция выставки "Агитдворец. Останкино" расскажет про то, как усадьбу Шереметьевых после революции национализировали и обустроили здесь музей. Своих первых гостей он принял весной 1919 года. В роскошных интерьерах дома в то время проводились выставки на советскую тематику. Кроме того, при музее в 1928 году организовали фотолабораторию. Благодаря этому до наших дней дошли уникальные снимки, запечатлевшие послереволюционную жизнь в Останкинском дворце и его окрестностях.

Именно с ними и познакомят посетителей выставки. Гости увидят сделанные в 1920–1930-х годах фото на общественных мероприятиях, проводившихся в то время в усадьбе. В экспозицию также вошли плакаты и афиши, которые собственноручно отрисовывали музейные работники тех лет.

Место и время: Музей ВДНХ, со вторника по воскресенье (с 11:00 до 22:00), до 24 марта.

Интересующимся модной историей горожанам стоит посетить выставку "Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна". На трех этажах павильона "Рабочий и колхозница" можно увидеть свыше 400 предметов гардероба той эпохи. Изюминка экспозиции – коллекция обуви и нижнего белья. Такие вещи зачастую плохо представлены в музеях, поскольку практически не сохранились до настоящих времен. У гостей выставки, например, есть шанс рассмотреть поближе кринолины и корсетные изделия. Большинство экспонатов впервые показывают широкой публике.

Сама экспозиция создана как "выставка-книга", которую можно и смотреть, и читать. Историю моды XIX века представили хронологической шкалой и проиллюстрировали текстом, раритетными предметами и подлинными гравюрами. Здесь же запланировано проведение авторских лекций от коллекционеров.

Место и время: павильон "Рабочий и колхозница", со вторника по воскресенье (с 11:00 до 22:00), до 20 апреля.



Окунуться в мир Бэнкси и увидеть чудо света

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Исследовать мир уличного искусства посетителям предлагают на выставке "Найти Бэнкси". Особенность творчества знаменитого стрит-арт-художника заключается в том, что его работы разбросаны по разным точкам планеты и многих из них уже физически нет (например, граффити закрашены). В рамках экспозиции гости смогут ближе познакомиться с творениями мастера. На выставке представлены не только граффити Бэнкси, но еще скульптуры, инсталляции и многое другое. Например, здесь можно посмотреть на красного слона, посетить отель с самым плохим видом на Земле и побывать в воссозданной студии художника.

Место и время: павильон № 22, ежедневно (с 10:00 до 21:00), до 31 мая.

В том же павильоне можно увидеть одно из чудес света. Для этого необходимо отправиться на выставку-реконструкцию "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Это глиняное войско, состоящее из более чем восьми тысяч статуй. Их создали в III веке до нашей эры по приказу императора Поднебесной Цинь Шихуанди. Фигуры случайно обнаружили в 1974 году в китайском городе Сиань. Находка стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается восьмым чудом света.

Гости выставки увидят воссозданные в натуральную величину фигуры солдат и лошадей, реплики оружия, колесниц и многое другое. В общей сложности здесь представлено свыше 150 экспонатов. Кроме того, посетителей ждут световое шоу и видеопроекции, которые помогут окунуться в мистическую атмосферу старинного Китая.

Место и время: павильон № 22, ежедневно (с 10:00 до 21:00), до 31 мая.



Познакомиться с Толстым и Лермонтовым

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Поклонников романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир" приглашают на интерактивную тематическую выставку. Три зала павильона № 61 поделили на тринадцать разделов. Каждый из них по смыслу объединен с каким-либо эпизодом книги, дополнен соответствующими экспонатами и цитатами, а также видео- и аудиорядом. По задумке организаторов, экспозиция выставки "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" не только знакомит с содержанием произведения, но и с философскими взглядами автора. Кроме того, рассказывает об особенностях русского дворянства и той эпохи в целом. Гости смогут научиться танцам, повторяя их за парой с экрана, поиграть в старые игры, проследить ход Бородинского сражения, выполнить интерактивные задания и многое другое.

Место и время: павильон № 61, со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Другая образовательная выставка "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана" посвящена 210-й годовщине со дня рождения классика. Памятную дату отпразднуют в октябре 2024 года. Лермонтов посетил азербайджанские земли в период первой южной ссылки. Там поэт заинтересовался национальным языком и учился ему у писателя и философа Мирзы Фатали Ахундова.

Главный экспонат – неизвестный ранее прижизненный портрет Лермонтова, который удалось вернуть в Россию из США. По оценкам экспертов, картина датируется концом 1830-х годов. Также на выставке впервые покажут бюст поэта, созданный к его юбилею.

Место и время: павильон № 14, со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, до 19 мая.