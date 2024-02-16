Москвичи оценили работу городских электронных проектов на "Активном гражданине"

На портале "Активный гражданин" москвичи оценили работу шести городских электронных проектов. Они оставили более одного миллиона мнений и отзывов.

Большинство москвичей рассказали, что в проекте "Электронный дом" чаще всего обсуждают вопросы благоустройства, а в "Городе заданий" предпочитают выполнять онлайн-задачи. Что касается порталов "Наш город" и "Город идей", москвичи назвали функционал этих платформ разнообразным и отметили их удобство.

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