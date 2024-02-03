Реставрация фасадов кинотеатра "Художественный" в Москве завершится не позднее октября

Реставрация фасадов кинотеатра "Художественный" завершится не позднее октября. С наступлением теплой погоды их оштукатурят и окрасят. Об этом рассказали в Мосгорнаследии.

Три года назад кинотеатр был отреставрирован на частные деньги. Тогда в здании установили современное оборудование, новые несущие конструкции и восстановили помещения. Но вскоре на фасадах отслоилась штукатурка, поэтому специалисты проводят работы по их сохранению.

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