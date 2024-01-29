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29 января, 18:15

Культура

Актер Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Актер Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

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Российский актер и режиссер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Вопрос о назначении возник в середине января – после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, который руководил театром последние 35 лет. Дубровский ранее был заместителем худрука.

Ольга Любимова выразила уверенность, что на посту главного режиссера Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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