26 января, 12:05События
Москва 24: Карен Шахназаров расскажет о праздновании 100-летия "Мосфильма"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
29 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию со дня основания киностудии "Мосфильм".
О мероприятиях юбилейного года, основных достижениях киностудии и новых проектах расскажут:
- генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров;
- пресс-секретарь киноконцерна "Мосфильм" Евгений Долгих.
Смотрите прямую трансляцию 29 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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