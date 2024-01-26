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26 января, 12:05

События

Москва 24: Карен Шахназаров расскажет о праздновании 100-летия "Мосфильма"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию со дня основания киностудии "Мосфильм".

О мероприятиях юбилейного года, основных достижениях киностудии и новых проектах расскажут:

  • генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров;
  • пресс-секретарь киноконцерна "Мосфильм" Евгений Долгих.

Смотрите прямую трансляцию 29 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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