Николай Цискаридзе рассказал, почему для танцора важен навык быстрого запоминания

Уже в юности педагоги отмечали способность Николая Цискаридзе быстро запоминать информацию. По словам артиста, ему не требовалось много времени, чтобы усвоить новое, он как будто уже все знал заранее.

Тем временем в середине февраля в московском концертном зале "Зарядье" пройдут вечера балета "Виват, Академия!". Они приурочены к 285-летию Академии русского балета имени Вагановой и 50-летию ее ректора Николая Цискаридзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.