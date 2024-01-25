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25 января, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": Николай Парфенов

"Звезды советского экрана": Николай Парфенов

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Мартовский номер 1978 года журнала "Советский экран" открывала большая статья про всенародно любимый сатирический киножурнал "Фитиль". Его популярность была феноменальной.

Когда перед киносеансом вместо "Новостей дня" или "Науки и техники" появлялась заставка "Фитиля", зрители в кинотеатрах встречали ее аплодисментами. Лучшие актеры страны считали за честь сняться в сатирическом киножурнале. Рекордсменом по количеству сыгранных ролей в "Фитиле" стал заслуженный артист РСФСР Николай Парфенов, поэтому статью в "Советском экране" украшала его фотография.

Почему Николай Парфенов не любил, когда люди узнавали его на улице? За кого его принимали советские граждане? Почему Парфенов всегда считался в актерской братии "белой вороной"? Был ли у него хоть один недостаток? И в чем секрет его счастливой семейной жизни?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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