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Новости

24 января, 22:15

Новости

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

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Обновлять поезда на Замоскворецкой линии метро начнут в ближайшие месяцы. Процесс запустят, когда завершат строительство нового электродепо "Южное" в Братееве.

Вместе с соседним вагоноремонтным заводом оно станет крупнейшим в России комплексом по ремонту и эксплуатации поездов подземки, сообщил Сергей Собянин.

Открытие "Южного" решит еще одну важную задачу – позволит начать новый этап реконструкции депо "Сокол". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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