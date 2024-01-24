Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Обновлять поезда на Замоскворецкой линии метро начнут в ближайшие месяцы. Процесс запустят, когда завершат строительство нового электродепо "Южное" в Братееве.

Вместе с соседним вагоноремонтным заводом оно станет крупнейшим в России комплексом по ремонту и эксплуатации поездов подземки, сообщил Сергей Собянин.

Открытие "Южного" решит еще одну важную задачу – позволит начать новый этап реконструкции депо "Сокол". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.