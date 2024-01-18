Ярмарки выходного дня впервые откроются в Москве зимой

Ярмарки выходного дня впервые начнут работать в столице 2 февраля. Всего будут работать 23 площадки, которые станут круглогодичными. Там москвичи смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям.

В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Бесплатно получить торговые места в них могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.