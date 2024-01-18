В Москве впервые пройдут зимние ярмарки выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году ярмарки в Москве впервые начнут работать в феврале, а не весной. Они будут функционировать круглый год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах Москвы. Заявки на участие будут принимать до 19 января на портале mos.ru.

Бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Благодаря этому у горожан появится возможность приобрести на площадка фермерскую продукцию.

Места предпринимателям будут раздавать бесплатно в порядке очереди. Их получат те, кто раньше подал заявку.

Точные адреса площадок опубликованы на сайте "Московские ярмарки". Результаты полученных заявок разместят на сайте столичного департамента торговли и услуг.

Между тем до 28 января в парке искусств "Музеон" будет проходить фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". На нем представлены ледовые скульптуры участников по теме "Современная Москва". Участие в создании скульптур приняли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска и других городов.



ГУМ-ярмарка на Красной площади будет работать без выходных до 29 февраля