Три коммерческих объекта построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три новых объекта коммерческой недвижимости возведут в Москве в ближайшие пять лет, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Город в октябре без проведения торгов выделил 2,3 гектара земли для строительства торгово-развлекательного центра, многофункционального и семейного комплексов в трех районах столицы. Договоры с инвесторами заключены сроком на пять лет", – отметил он.

Ефимов уточнил, что общая площадь объектов будет составлять примерно 56 тысяч "квадратов".

Город с 2016 года представляет земли застройщикам без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Речь идет о значимых объектах, за счет которых появляются новые рабочие места и продолжает развиваться инфраструктура Москвы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что территорию площадью 1,5 гектара в районе Косино-Ухтомском выделили под торгово-развлекательный центр (38 тысяч "квадратов"), 0,58 гектара земли в Ново-Переделкине отдали под многофункциональный комплекс (около 13 тысяч "квадратов"), а 0,3 гектара в районе Бирюлево Восточное – под строительство семейного центра "Царицынский" (более 5,3 тысячи "квадратов").

Ранее сообщалось, что жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров.

В этом году власти продали большую часть коммерческой недвижимости площадью около 244 тысяч квадратных метров. Остальные объекты были сданы в аренду.



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