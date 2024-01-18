Купание в проруби и гадание на будущее: главные приметы и традиции Крещения

Крещение Господне, оно же Богоявление, православные христиане ежегодно отмечают 19 января. История праздника, а также связанные с ним традиции и приметы – в нашем материале.

История

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Праздник связан с событием земной жизни Иисуса Христа. По преданию, когда Сыну Божьему исполнилось 30, он крестился в реке Иордан. Обряд проводил пророк Иоанн Предтеча, который позже был назвал Иоанном Крестителем.

Праздник также называется Богоявление. Это связано с чудом, которое произошло во время таинства крещения: в облике голубя на Христа снизошел Святой Дух, а Бог Отец с неба назвал Иисуса сыном. Таким образом, миру явилась Святая Троица.

Традиции

В храмах накануне Крещения проводят Всенощное бдение, а 19 января проходят праздничные службы. В Крещенский Сочельник верующие соблюдают пост: употреблять можно только сочиво – отварные злаки (например, пшеница или рис), заправленные медом или сахаром с медом. Есть и варианты, в которые добавляют сок, яблоки, орехи или изюм. Другую пищу есть не полагается до выноса свечи после утренней литургии и первого причащения освященной водой.

Взять ее верующие могут, придя в храм с пустой тарой. Многие верят, что освященная вода имеет чудодейственные свойства. Ей можно окроплять дом и вещи, пить во время проблем со здоровьем и наносить на больные места.

Также на Крещение люди окунаются в прорубь – вода в них тоже освящается. В народе считается, что такая традиция очищает душу и приближает ее к Богу. При этом сама церковь не раз объясняла, что купание не является обязательным обрядом.

Приметы

Существует поверье, что на Крещение нужно ненадолго распахнуть все окна и двери. Это нужно, чтобы из дома ушло все плохое, а хорошее, наоборот, пришло.

В ночь с 18 на 19 января не упускали возможность погадать. К примеру, девушки пытались узнать имя будущего жениха. Еще одна традиция – делать предложение или свататься на Крещение. Считается, что такой брак будет долгим и счастливым.

Есть много примет, связанных с погодой. Например, если крещенский день выдался теплым, лето будет жарким. Если днем падает снег, в текущем году стоит ждать большого урожая. А сильная метель говорит о том, что обильные осадки продолжатся до глубокой весны.