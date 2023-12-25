Редкая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде" ботанического сада МГУ

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Редкая рождественская орхидея расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада в своем телеграм-канале.

Уточняется, что уникальное растение под названием "звезда Дарвина", или ангрекум полуторафутовый, обладающее пряным ароматом, расцвело на Новогоднем фестивале.

"В природе "звезда Дарвина" цветет с июня до сентября, в культуре – в декабре – январе", – объясняют название "рождественская орхидея" в пресс-службе.

Его цветок также похож по своей форме на звезду или комету. Ярко-белый цветок с блестящей поверхностью отражает в темноте даже самое минимальное количество света, например – лунный, уточнили в пресс-службе сада.

Там добавили, что из-за этого цветки растения как бы светятся в темноте, что позволяет ночным опылителям легче находить его в почти полной темноте. Когда бутон увядает, он становится желтым, затем – оранжевым, а потом – бурым.

Подчеркивается, что посетители смогут увидеть растение в одной из стеклянных витрин в пальмовой оранжерее. Фестиваль открыт до 14 января.

Ранее в пресс-службе сада рассказывали, что в этой оранжерее можно увидеть и другие цветущие тропические орхидеи. В число ценных коллекционных растений входят венерины башмачки, дендробиумы, масдеваллии, ванды с воздушными корнями, орхидеи-тюльпаны и орхидеи-лодочки.

В целом в "Аптекарском огороде" представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России – свыше тысячи видов цветов, произрастающих в тропиках и субтропиках, а также более 50 видов из умеренного и холодного климата.

В "Аптекарском огороде" расцветает экзотическая лилия