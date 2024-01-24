Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы по строительству электродепо "Южное" Замоскворецкой линии столичного метро планируют завершить в этом году. Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра объекта.

"Оно строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево", и в целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит в целом активнее заменять подвижной состав", – отметил мэр.

Собянин напомнил подрядчику, что все работы должны быть закончены в срок – до конца текущего года.

Градоначальник также обратил внимание, что зеленая линия метро является одной из наиболее востребованных. По его словам, в течение четырех лет все поезда там будут заменены на новые составы "Москва-2020".

В настоящее время готовность электродепо "Южное" составляет 68%, уточнил глава компании "Мипстрой 1" Константин Маслаков. По его словам, полностью выполнены монолитные работы и монтаж металлоконструкций. На данный момент продолжаются архитектурные работы и внутренние отделочные работы, добавил он.

Депо "Южное" будет предназначено для обслуживания Замоскворецкой линии. Проектом предусмотрено, что в новом депо на площади 78,5 тысячи "квадратов" будут располагаться 46 зданий и сооружений, в том числе пост электрической централизации, отстойно-ремонтный корпус, компрессорная станция, мотодепо, склад и административно-бытовой корпус.

Длина путей составит около 6,2 километра, вместимость – 34 места для составов, ночной отстой – 20 мест.

Ранее Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. Они находятся в разной степени готовности – на некоторых еще выполняются монолитные работы, а на других уже производится архитектурная отделка, уточнил мэр.

По его словам, на начальном этапе запуска движения по этой ветке будут ездить поезда, обслуживаемые электродепо БКЛ и строящееся на Сокольнической линии депо "Столбово", однако в дальнейшем у Троицкой линии метро появится собственное депо "Троицкое" ("Летово").



Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"