Прирост снежного покрова в Москве составил местами 3 см за минувшие сутки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Прирост снежного покрова в Москве за прошедший день местами составил три сантиметра, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он уточнил, что высота снежного покрова на ВДНХ составила 42 сантиметра, на Балчуге – 39 сантиметров, на метеостанции МГУ – 44 сантиметра, в Тушине – 48 сантиметров. При этом норма составляет 30 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что 24 января в Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки. Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, 24 и 25 января прогнозируется слабая оттепель. Уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, добавил он. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.



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