Москвичам рассказали о погоде 24 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 24 января. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, в области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде до утра 24 января. Жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Кроме того, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 января.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 24 января