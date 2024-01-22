Москвичам пообещали самую теплую неделю с начала 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные морозы отступают, текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года. Об этом руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, со вторника, 23 января, столбики термометров поднимутся выше нуля. К выходным прогнозируются умеренные колебания атмосферного давления, поделился синоптик.

"У нас, конечно, до оттепели дойдет только в среду и четверг. Оттепель слабая, но все-таки 0...+1 градус – это уже не -20, а тем более не -25. И вообще на этой неделе средняя температура воздуха среднесуточная каждый день будет выше 0, кроме сегодняшнего дня. Все остальные дни она будет выше климатической нормы", – сказал Шувалов.

По его словам, потепление в городе начнется с небольшого снега, который ожидается во вторник, 23 января. В этот же день, продолжил синоптик, усилится юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

24 и 25 января прогнозируется слабая оттепель, поделился Шувалов. Уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега. 26 января ожидается -1...-4 градуса. В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, увеличится давление, а столбики термометров опустятся до -4...–9 градусов, заключил синоптик.

Между тем в Москве объявили до 12:00 23 января желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Как отметила главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова, 24 января в столичном регионе прогнозируется температура чуть выше нуля. В январе в Москве была выявлена всего лишь одна оттепель, которая наблюдалась 11 января, поделилась синоптик.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января