Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт 24 января из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей столицы призывают пересесть на общественный транспорт из-за снега в городе. Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"По прогнозу синоптиков, в городе местами будет снег. Городской транспорт работает стабильно. Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу. Автобусы, электробусы и такси быстрее едут по выделенным полосам", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что 24 января в Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки. Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

В свою очередь, научный руководитель ведомства Роман Вильфанд пообещал москвичам мягкую зимнюю погоду в выходные, 27 и 28 января. Синоптик рассказал, что такие погодные условия хорошо подойдут для катания на лыжах и прогулок.



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