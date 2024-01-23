Москвичам пообещали мягкую зимнюю погоду в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мягкая погода ожидается в Москве в выходные, 27 и 28 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В выходные нас ждет очень мягкая зима. После теплой погоды в среду и четверг (24 и 25 января. – Прим. ред.) в выходные ночные температуры будут минус 9 – минус 7, а дневные – около минус 5, снега существенного не будет, ветер слабый", – приводит Агентство "Москва" слова Вильфанда.

Синоптик рассказал, что такие погодные условия хорошо подойдут для катания на лыжах и прогулок. Он также отметил, что в пятницу, 26 января, в ночное время температура будет на уровне минус 5 градусов, а днем – поднимется до минус 3 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, 24 и 25 января прогнозируется слабая оттепель. Уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, добавил он. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 86%