"Мой район. Новости": более 380 км дорог возвели в ТиНАО с 2012 года

За 12 лет на территории ТиНАО возвели более 380 километров дорог, только в 2023 году проложили свыше 36 километров. Осенью 2023 года запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево.

Кроме того, завершили строительство дублера Боровского шоссе. Он улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и разгрузил само шоссе.

Одной из важнейших частей транспортного каркаса ТиНАО является трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На этой магистрали осталось достроить два участка. Подробнее – "Мой район. Новости".