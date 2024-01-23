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23 января, 17:45

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"Мой район. Новости": более 380 км дорог возвели в ТиНАО с 2012 года

"Мой район. Новости": более 380 км дорог возвели в ТиНАО с 2012 года

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За 12 лет на территории ТиНАО возвели более 380 километров дорог, только в 2023 году проложили свыше 36 километров. Осенью 2023 года запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево.

Кроме того, завершили строительство дублера Боровского шоссе. Он улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и разгрузил само шоссе.

Одной из важнейших частей транспортного каркаса ТиНАО является трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На этой магистрали осталось достроить два участка. Подробнее – "Мой район. Новости".

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