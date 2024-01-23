Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В связи с прогнозируемыми снегопадом и сильным ветром в Москве автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. Соответствующее предупреждение было опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

С 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве прогнозируются снегопад, метель и гололедица. По информации МЧС, вместе с этим в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – говорится в сообщении.

Вместе с этим автомобилистам, которые решат отправиться в центр на личном транспорте, рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Владельцам транспортных средств также не советовали оставлять машины около деревьев и шатких конструкций.

Контроль за обстановкой на столичных трассах осуществляют Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

До этого стало известно, что Дорожный патруль ЦОДД вытащил 206 грузовиков из сугробов в столице за сутки. Водители автомобилей не смогли справиться с транспортом самостоятельно из-за неблагоприятных погодных условий. Благодаря помощи специалистов отбуксировать транспорт удалось в три раза быстрее.



Москвичей предупредили о метели и гололедице после 15:00 23 января