Снег и метель ожидаются в Москве 23 января

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Облачная погода, снег и метель прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, 23 января. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Жителям и гостям столицы рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто, водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До 12:00 23 января в Москве из-за гололедицы также объявлен желтый уровень погодной опасности.



ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января