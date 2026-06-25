Суд вынес приговор фигурантам дела о торговле детьми Логиновой и Патоке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве назначил условные сроки фигурантам уголовного дела о торговле детьми, главными обвиняемыми по которому проходили многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Логинова и Патока получили по 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Супруга одной из фигуранток Николая Патоку суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Остальные фигуранты получили от 3 до 3,5 года условно.

Наиболее строгое наказание назначено начальнику миграционного пункта отдела полиции по Советскому району МО МВД России "Белокурихинский" Наталье Душкиной – 5 лет и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Всего по делу к ответственности были привлечены 19 человек.

Следствие установило, что организованная группа занималась незаконным оформлением детей и их передачей другим лицам под видом законных процедур. В ходе расследования правоохранители установили многочисленные эпизоды, связанные с оформлением документов на новорожденных и последующей передачей детей.

Фигуранты были задержаны в 2023 году осле обнаружения у Логиновой 15 несовершеннолетних на иждивении. Выяснилось, что она по фиктивным документам регистрировала детей, которых не рожала (генетическая экспертиза подтвердила отсутствие родства с пятью из них. – Прим. ред). Правоохранители установили, что в период 2018–2019 годов женщина дважды обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей.

Как сообщалось ранее, по делу проходили 13 фигурантов, включая трех многодетных матерей, врача, бывшего начальника миграционного пункта и других. В октябре 2024 года суд освободил из СИЗО Логинову, Душкину и Фирузу Усканову, которая родила двоих детей и отдала их Логиновой, избрав им запрет определенных действий.

Позже Преображенский суд Москвы освободил из-под стражи и сообщницу Логиновой – Патоку, также изменив меру пресечения на запрет определенных действий. При этом трое фигуранток дела, включая Логинову, Патоку и Усканову, обвинялись по статье о торговле людьми в отношении двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном положении, и свою вину признали.